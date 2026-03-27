Tout se passe côté client. Vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être transmises aux serveurs d'Heimlane. La société ne reçoit donc jamais vos identifiants en clair - c'est le principe du zéro connaissance. Même en cas de compromission des serveurs, les données volées sont inexploitables sans votre clé de déchiffrement, que vous seul détenez.

La pile cryptographique est documentée dans la fiche technique du service. Pour protéger la dérivation des clés maîtres, Vault s'appuie notamment sur Argon2id et PBKDF2 - deux algorithmes conçus pour rendre les attaques par force brute coûteuses, à la fois en temps et en ressources. Le chiffrement des données repose sur AES-256, standard utilisé par les gouvernements pour protéger des informations classifiées. Le partage d'identifiants entre membres d'une équipe mobilise RSA-2048, un chiffrement à clé publique : les credentials circulent sans jamais exposer la clé privée. Les échanges avec les serveurs transitent via TLS 1.3, la version la plus récente du protocole de sécurité des communications. L'ensemble est déclaré conforme aux dernières recommandations de l'Open Worldwide Application Security Project (OWASP) et à celles de ANSSI référencées sous la note PG-078.