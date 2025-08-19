Hanandano

C’est selon les « experts en sécurité » (j’imagine cybersec) ou « les professionnesl » ? Allan Camps travaille pour un concurrent, c’est pas un peu baroque de s’appuyer sur ses déclarations pour déclarer que « les experts » ou « les professionnels » on serait pas un peu dans l’emphase pour pas grand chose ?

Ceci dit certaines remarques font sens (le lock in), d’autres moins (le zero knowledge par exemple).

Edit : Alors Alan Camps est un commercial… donc bon. [Tribune] Keeper Security - Apple s'attaque-t-il au marché de la gestion des mots de passe ? - La Bulle des entrepreneurs - Esteval et sa tirade date de AOUT 2024. non ???



Aucune trace d’une expertise quelconque en sécurité.

TLDR : un commercial d’un concurrent donne son avis non qualifié sur Apple Passwords, ça va vous surprendre spoiler il trouve que c’est pas dingue et si on insiste un peu il dira que la solution qu’il vend est mieux

La décision architecturale du géant américain signifie qu’un code PIN faible, comme une date d’anniversaire, compromet instantanément tous vos mots de passe.

C’est en partie faux. Apple a intégré une features qui permet de ne pas permettre l’accès à des informations importantes sans utiliser Touch ID ou Face ID. About Stolen Device Protection for iPhone - Apple Support donc ce n’est pas une décision architecturale mais au pire un problème de réglage.