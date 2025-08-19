Le nouveau gestionnaire de mots de passe d'Apple pour iOS 18 défie 1Password et LastPass. S'il est gratuit et intégré, il manque de fonctionnalités essentielles, selon les professionnels.
Présentée lors de la WWDC édition 2024, l'application Mots de passe d'Apple est disponible sur iPhone, iPad et MacOS. Allan Camps, Senior Enterprise Account Executive chez Keeper Security, a testé le nouveau gestionnaire de la firme à la pomme, et son constat reste mitigé : « Le nouveau gestionnaire de mots de passe d'Apple séduit par sa simplicité, mais ne répond pas aux normes établies par les solutions spécialisées », analyse-t-il d'emblée.
Un code PIN faible expose vos identifiants Apple
Allan Camps a vite identifié le problème principal de l'application gratuite Apple. « Elle s'ouvre selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour déverrouiller l'appareil : code d'accès, Face ID ou Touch ID », explique l'expert. La décision architecturale du géant américain signifie qu'un code PIN faible, comme une date d'anniversaire, compromet instantanément tous vos mots de passe. « Un code d'accès simple ou prévisible peut suffire à compromettre l'accès à tous les mots de passe enregistrés », avertit Allan Camps.
L'expert de Keeper Security déplore l'absence criante de protection supplémentaire. Là où les gestionnaires professionnels exigent un mot de passe maître distinct et proposent une authentification renforcée dédiée, Apple fait l'impasse. « En l'absence d'un mot de passe principal dédié ou d'une authentification à deux facteurs renforcée, le niveau global de protection est affaibli », analyse-t-il. Les gestionnaires de mots de passe concurrents adoptent en majorité une architecture dite « zero-knowledge », qui garantit que même l'éditeur ne peut accéder aux données.
Cette approche minimaliste se retrouve partout dans l'application. Il est par exemple impossible de personnaliser les paramètres de génération des mots de passe, et impossible de stocker autre chose que des identifiants basiques. L'application Apple « ne permet pas de stocker d'autres types de données sensibles telles que des documents, des photos ou des informations bancaires. Elle se limite aux mots de passe, aux clés d'accès et aux codes 2FA », précise Allan Camps.
Un écosystème verrouillé et une incompatibilité qui peut rebuter
L'expert est encore plus critique concernant la comptabilité. « L'une des principales faiblesses de l'application est sa compatibilité. Elle ne peut être utilisée que dans l'écosystème Apple », regrette-t-il. Forcément, cette limitation transforme le partage sécurisé en parcours du combattant dès qu'un collègue utilise Android ou Windows. « Il est donc impossible de partager un mot de passe avec une personne utilisant Android ou Windows de manière simple et sécurisée. »
Même l'accès sur PC Windows révèle des complications inattendues. Allan Camps détaille les conditions contraignantes : activation obligatoire du 2FA, installation d'iCloud, ajout d'extensions navigateur, versions système minimales requises. « Ce qui rend l'expérience moins fluide », conclut-il sobrement. Pour les entreprises qui jonglent entre différentes plateformes, cette rigidité devient rédhibitoire face aux solutions multiplateformes du marché.
Le verdict final d'Allan Camps résonne comme un avertissement aux utilisateurs exigeants. « Pour ceux qui recherchent un contrôle accru sur leur sécurité numérique, une compatibilité plus large et des fonctionnalités plus avancées, cette solution reste trop limitée. » L'absence totale d'assistance dédiée achève de creuser l'écart avec les gestionnaires professionnels, qui proposent support spécialisé et ressources détaillées. Apple mise tout sur la simplicité, mais selon l'expert de Keeper Security, ce pari se fait bien au détriment de la sécurité et de la flexibilité.