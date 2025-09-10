Un fichier, même protégé par un mot de passe ou restreint à quelques répertoires, pose toujours des problèmes de sécurité : cela reste un document pouvant facilement être copié, transféré ou intercepté. En cas de fuite, c’est l’ensemble des comptes liés qui se retrouve alors exposé. À cela s’ajoute un autre problème, et pas des moindres : l’absence totale de traçabilité. Lorsqu’un mot de passe est ajouté, modifié ou supprimé, il est parfois difficile de savoir qui en est à l’origine. Il suffit alors d’une erreur d’écriture ou d’une donnée effacée par mégarde pour provoquer un blocage sans que personne n’en comprenne l’origine.

La gestion des droits d’accès est tout aussi problématique. Avec un tableur classique, soit l’ensemble des collaborateurs ont accès au fichier, soit personne. Il est impossible de donner à un prestataire externe ou à stagiaire uniquement les identifiants dont ils ont besoin, ni de restreindre l’accès d’un service aux seuls outils qui le concernent. Sans cette granularité, il est impossible de s'adapter correctement à la diversité des rôles au sein d’une organisation.