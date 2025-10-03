Le protocole SPQR s'appuie sur ML-KEM (Module-Lattice-based Key Encapsulation Mechanism), un algorithme de chiffrement post-quantique standardisé. Contrairement au système ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) utilisé actuellement dans Signal et vulnérable aux attaques quantiques, ML-KEM génère des clés cryptographiques impossibles à casser même avec un ordinateur quantique puissant.

Le fonctionnement repose sur un échange asymétrique de données entre deux utilisateurs, traditionnellement appelés Alice et Bob. Dans un premier temps, Alice génère deux éléments sur son téléphone : une "clé d'encapsulation" (EK) de 1184 octets qu'elle peut partager publiquement, et une "clé de désencapsulation" (DK) qu'elle garde secrète. L'EK, c'est un peu comme une boîte aux lettres publique avec une serrure spéciale, et la DK, comme à la clé privée qui ouvre cette boîte.

Puis Alice envoie sa clé d'encapsulation à Bob via Internet. Bob utilise cette "boîte aux lettres" pour créer un code secret de 32 octets - comme s'il écrivait un mot de passe sur un papier. Il place ensuite ce secret dans la "boîte aux lettres" d'Alice en utilisant sa clé. Cela crée un paquet chiffré de 1088 octets qu'il renvoie à Alice.