Oui, ça ne va pas du tout question cyberprotection numérique en France. C'est ce que reconnaît le premier ministre Sébastien Lecornu dans une lettre qu'il a adressée au secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale, et que Le Figaro a pu lire.

Il y avoue ainsi d'abord l'impéritie commune des services de l'État. « Peu sont au niveau requis, ce n'est pas acceptable » constate-t-il, en évoquant la cyberprotection des différents ministères. Et l'une des réponses à ce problème systémique sera la création d'une nouvelle unité d'urgence, qui jouera à l'avenir les pompiers.