SITA a dévoilé Border Flow Lane, une nouvelle solution qui promet de rendre le contrôle aux frontières jusqu'à huit fois plus rapide. La technologie doit en théorie permettre à plus de 75% des voyageurs de passer la frontière sans s'arrêter.
Est-ce la fin des files parfois interminables à l'aéroport, devant les bornes automatiques ? C'est en tout cas la promesse de SITA, le fournisseur technologique du secteur aérien mondial, installé à Genève. Avec l'initiative Border Flow Lane, dévoilé le 9 septembre 2026, l'institution mise sur l'analyse des données en amont du voyage pour permettre à la majorité des passagers de traverser la frontière sans jamais s'arrêter, ce qui laisserait alors les agents se concentrer sur les cas réellement suspects.
Voici comment SITA veut transformer le passage des frontières en aéroport
Bon, dans le détail, qu'est-ce que cette Border Flow Lane ? Concrètement, la solution inverse l'ordre des choses. Jusqu'ici, le contrôle frontalier fonctionnait un peu comme un péage. On vérifiait l'identité du voyageur au moment où il se présentait, passeport en main, devant une porte, un agent ou une borne. SITA propose de faire l'inverse, c'est-à-dire faire tout ce travail de vérification en amont, avant même que le voyageur ne mette un pied à l'aéroport. Ce n'est pas une idée totalement neuve, il faut le reconnaître, puisque les autorités cherchent depuis des années à répondre toujours plus tôt à trois questions simples : ce voyageur a-t-il le droit de voyager, qui est-il vraiment, et que révèle son parcours ? Ce qui change avec Border Flow Lane, c'est le moment où ces réponses sont obtenues. Le voyageur est évalué une première fois avant son départ, puis une seconde fois à son arrivée, et peut ainsi traverser la zone d'immigration sans jamais avoir à s'arrêter.
Pour donner de l'épaisseur à sa solution, SITA rappelle que le passage aux frontières pourrait devenir jusqu'à huit fois plus rapide qu'avec les sas de contrôle automatisés que l'on connaît aujourd'hui. Mieux encore, plus de 75 % des voyageurs pourraient être autorisés à circuler avant même d'avoir décollé, sur la base de données déjà validées en amont par les autorités compétentes. L'aéroport géorgien de Koutaïssi est un bon exemple, puisqu'en étant équipé cette fois des eGates classiques de l'entreprise (et non encore de Border Flow Lane), le temps de passage est tombé de 40 secondes à moins de 20 secondes par voyageur.
« L'arrêt devient l'exception, et non plus la règle », explique Pedro Alves, le vice-président senior chargé des frontières chez SITA. Avec la croissance continue du trafic aérien, il n'est plus possible de répondre indéfiniment à la demande en construisant sans cesse de nouvelles infrastructures. Autant donc apprendre à mieux exploiter les infrastructures existantes, plutôt que de multiplier le béton et les files d'attente.
Une technologie pensée pour préserver la sécurité et le libre choix
L'autre point mis en avant par SITA, est que rien n'est imposé. Chacun reste libre d'adhérer au dispositif et de communiquer ses données biométriques, pendant que les autorités frontalières gardent, elles, l'entière maîtrise des décisions finales. SITA fournit l'outil, mais ce sont bien les agents qui tranchent. Et cette logique de libre choix fait d'ailleurs partie d'un projet plus large de l'entreprise, baptisé Border Flow. Au lieu d'avoir des portiques, des bornes et des agents qui fonctionnent chacun de leur côté, tout serait relié à un même système, pour que les règles s'appliquent de la même façon, où que le voyageur se présente. SITA insiste sur le fait que gagner en rapidité ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité, ni de la confiance des passagers.
Pour les aéroports, il y a vraiment un double intérêt. Chaque voyageur qui ne s'arrête plus libère de l'espace pour les suivants, ce qui permet d'absorber davantage de trafic sans agrandir les infrastructures existantes. Côté agents, l'automatisation des cas simples dégage du temps précieux pour se consacrer aux situations qui méritent vraiment un examen approfondi, sachant qu'ils conservent à tout moment la possibilité d'arrêter n'importe quel voyageur en cas de doute.