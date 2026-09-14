Bon, dans le détail, qu'est-ce que cette Border Flow Lane ? Concrètement, la solution inverse l'ordre des choses. Jusqu'ici, le contrôle frontalier fonctionnait un peu comme un péage. On vérifiait l'identité du voyageur au moment où il se présentait, passeport en main, devant une porte, un agent ou une borne. SITA propose de faire l'inverse, c'est-à-dire faire tout ce travail de vérification en amont, avant même que le voyageur ne mette un pied à l'aéroport. Ce n'est pas une idée totalement neuve, il faut le reconnaître, puisque les autorités cherchent depuis des années à répondre toujours plus tôt à trois questions simples : ce voyageur a-t-il le droit de voyager, qui est-il vraiment, et que révèle son parcours ? Ce qui change avec Border Flow Lane, c'est le moment où ces réponses sont obtenues. Le voyageur est évalué une première fois avant son départ, puis une seconde fois à son arrivée, et peut ainsi traverser la zone d'immigration sans jamais avoir à s'arrêter.