Depuis le 24 juin 2026, l’application France Identité est acceptée dans tous les aéroports français pour l’embarquement et le dépôt de bagages. Votre smartphone remplace désormais la carte d’identité physique, sous conditions.
Finies les fouilles paniquées au fond du sac à main pour retrouver sa carte d’identité avant l’embarquement. Depuis le 24 juin, l’application France Identité fait office de document officiel dans l’ensemble des aéroports français, peu importe la destination de votre vol. Une avancée concrète pour les voyageurs équipés, à condition de remplir quelques prérequis techniques, et de bien comprendre ce que cette nouveauté ne permet pas de faire.
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France Identité acceptée dans tous les aéroports : ce qui change vraiment
La procédure est volontairement simple. À l’embarquement ou au dépôt des bagages en soute, vous ouvrez l’application, appuyez sur votre carte « identité numérique » depuis la page d’accueil, et la carte s’affiche en plein écran en format vertical avec votre photo, votre nom et votre prénom. Vous tendez le téléphone à l’agent de la compagnie aérienne, exactement comme vous présenteriez votre carte plastifiée.
Selon le gouvernement, une recommandation mérite d’être notée : vérifiez que votre application est à jour avant d’arriver à l’aéroport. Une mise à jour forcée au moment du contrôle allonge inutilement la procédure. La cloche en haut à droite de la page d’accueil vous indique si une mise à jour est disponible.
Qui peut en profiter, et jusqu’où ça fonctionne
L’éligibilité repose sur trois conditions cumulatives : être majeur, posséder la nouvelle carte nationale d’identité électronique au format carte bancaire (la CNIe délivrée depuis mars 2021), et disposer d’un smartphone sous Android 11 minimum ou iOS 16.6 minimum. Si votre ancienne carte plastifiée dépasse ces critères, un renouvellement anticipé est possible gratuitement, ça vaut la peine d’y penser avant les vacances d’été si vous n’avez pas encore fait la démarche.
Mais c’est là que le bémol s’impose, et il est de taille : France Identité ne fonctionne que dans les aéroports français. Pas question de l’utiliser à l’étranger, ni lors des contrôles aux frontières. Concrètement, si vous partez en dehors de l’espace Schengen, votre passeport reste indispensable. Ce que cette identité numérique sur smartphone offre, c'est une alternative pratique pour les vols intérieurs ou intra-européens où la carte d’identité physique suffit déjà, pas un sésame universel.
Une brique dans un édifice plus large
Ce déploiement aéroportuaire n’est pas une initiative isolée. L’application France Identité donne aussi accès à plus de 1 800 services via FranceConnect, sans identifiant ni mot de passe, et permet de générer des justificatifs d’identité à usage unique pour des démarches comme une location d’appartement. Pour les cas les plus sensibles, une certification en mairie (gratuite, valable cinq ans) permet d’atteindre un niveau de confiance équivalent à un contrôle en face-à-face.
L’État avance méthodiquement : cas d’usage concrets, périmètre bien délimité, déploiement progressif. Pas de promesse fracassante, mais une intégration dans des points de friction réels du quotidien des voyageurs.
L’extension aux aéroports est une étape crédible pour un service qui peinait à convaincre au-delà d’une communauté de primo-adoptants. Reste à voir si l’usage en conditions réelles, agents formés, files d’attente, smartphones à plat, sera aussi fluide que la procédure décrite sur le papier. Et si une extension aux contrôles aux frontières, ou aux aéroports européens dans le cadre du portefeuille numérique européen en discussion, finira par transformer France Identité en véritable alternative au passeport physique.