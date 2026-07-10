Mais c’est là que le bémol s’impose, et il est de taille : France Identité ne fonctionne que dans les aéroports français. Pas question de l’utiliser à l’étranger, ni lors des contrôles aux frontières. Concrètement, si vous partez en dehors de l’espace Schengen, votre passeport reste indispensable. Ce que cette identité numérique sur smartphone offre, c'est une alternative pratique pour les vols intérieurs ou intra-européens où la carte d’identité physique suffit déjà, pas un sésame universel.