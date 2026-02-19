Pour le moment, on ne peut pas dire que les papiers d'identité numériques ont la côte, vu le nombre d'utilisateurs. Mais une nouvelle autorisation pourrait peut-être les rendre plus désirables.
Il y a deux ans, le gouvernement rendait accessible à tous les Français l'application France Identité, qui devait permettre à chacun de pouvoir disposer de ses papiers d'identité au format numérique. Au fil du temps, il a été possible d'y ajouter sa carte d'identité, son permis, sa carte vitale et même sa carte grise. Pourtant, le bilan aujourd'hui n'est pas vraiment extraordinaire.
3,6 millions d'utilisateurs de la carte d'identité numérique
Le 14 février 2024, France Identité devenait une application pour tous les Français. Après pile deux ans, on peut commencer à compter les utilisateurs du pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos compatriotes n'ont pas encore vraiment adopté l'outil.
Selon des chiffres fournis par Radio France, il y a ainsi à ce jour 3,6 millions de Français ayant créé leur carte d'identité numérique. Pire encore, ils ne sont qu'à peine plus d'un million à avoir généré leur permis de conduire au format numérique, et 600 000 a avoir intégré leur carte grise sur l'application.
Vers un usage plus régulier grâce à l'utilisation à venir dans les aéroports ?
Il faut dire qu'au-delà des réticences de beaucoup de passer au format numérique pour ces documents importants de la vie, ces derniers ont aujourd'hui un usage très limité. À vrai dire, actuellement, seules les forces de l'ordre et la SNCF reconnaissent la carte d'identité numérique à l'occasion d'un contrôle d'identité.
Ce n'est pas encore le cas pour toutes les actions de la vie quotidienne (comme un passage à La Poste). Mais cette situation devrait changer à l'avenir. En effet, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a fait savoir à Radio France qu'à partir de cet été, les Français pourront présenter leur carte d'identité numérique à l'embarquement. De quoi redonner un coup de fouet à cette solution ?