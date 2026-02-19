Le 14 février 2024, France Identité devenait une application pour tous les Français. Après pile deux ans, on peut commencer à compter les utilisateurs du pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos compatriotes n'ont pas encore vraiment adopté l'outil.

Selon des chiffres fournis par Radio France, il y a ainsi à ce jour 3,6 millions de Français ayant créé leur carte d'identité numérique. Pire encore, ils ne sont qu'à peine plus d'un million à avoir généré leur permis de conduire au format numérique, et 600 000 a avoir intégré leur carte grise sur l'application.