Cela fait maintenant à peine deux semaines que la carte vitale numérique a été déployée partout. Et pourtant, de nombreux Français ont déjà sauté le pas.
À la mi-novembre dernier, on apprenait un peu brusquement que la carte vitale numérique était déployée au niveau national – après plusieurs mois de tests dans près de la moitié du pays. Et s'il y a eu de la surprise dans cette arrivée, on peut voir que très vite, les Français ont décidé de mettre la main sur ce service.
2,1 millions de Français se sont lancés dans l'aventure de l'e-carte vitale
Depuis le 17 novembre, la carte vitale numérique (ou e-carte vitale) peut être créée par 28 millions de Français supplémentaires. Et malgré le processus, qui n'est pas particulièrement simple à suivre, la demande a vite été au rendez-vous.
En effet, selon des informations obtenues par nos confrères de BFM TV, 2,1 millions de Français ont déjà suivi la procédure afin d'obtenir cette carte numérique. Une véritable vague d'enthousiasme, à laquelle l'État n'était peut-être préparée.
Une popularité telle qu'elle surcharge l'Assurance maladie
Le nombre de dossiers a été tel que les délais d'activation, normalement de 48 heures, ont ainsi été allongés. « La forte demande d'activations actuelle entraîne un rallongement des délais de traitement pouvant doubler par rapport à la durée habituelle » a ainsi expliqué l'Assurance maladie à BFM TV.
Cette situation devrait encore durer jusqu'à la semaine prochaine, après quoi l'organisme aura réussi à encaisser le surplus de dossiers et pourra revenir à un délai normal. À noter par ailleurs que l'Assurance maladie explique aux assurés qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, et que tout a bien été enregistré. « Pour les assurés dont la vérification est en attente, il n'est pas nécessaire de recommencer la démarche d'activation, elle est prise en compte et sera traitée » a-t-il été indiqué. Et vous, vous avez sauté le pas ?