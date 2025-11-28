Le nombre de dossiers a été tel que les délais d'activation, normalement de 48 heures, ont ainsi été allongés. « La forte demande d'activations actuelle entraîne un rallongement des délais de traitement pouvant doubler par rapport à la durée habituelle » a ainsi expliqué l'Assurance maladie à BFM TV.

Cette situation devrait encore durer jusqu'à la semaine prochaine, après quoi l'organisme aura réussi à encaisser le surplus de dossiers et pourra revenir à un délai normal. À noter par ailleurs que l'Assurance maladie explique aux assurés qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, et que tout a bien été enregistré. « Pour les assurés dont la vérification est en attente, il n'est pas nécessaire de recommencer la démarche d'activation, elle est prise en compte et sera traitée » a-t-il été indiqué. Et vous, vous avez sauté le pas ?