À l'aéroport, personne n'a de temps à perdre. Les bagages arrivent en flux continu, les avions tournent vite et les équipes au sol manœuvrent dans des espaces exigus, encombrés d'équipements de toutes formes. JAL et GMO AI & Robotics ont écarté les systèmes automatisés fixes ou les robots à fonction unique pour cette raison. Ils sont trop rigides et trop dépendants d'une infrastructure dédiée. Il est plus efficace alors de déployer des robots humanoïdes sans toucher aux installations existantes ni à la structure des avions, puisqu'ils répliquent les contraintes physiques des travailleurs humains.

Et c'est Unitree, une entreprise de Hangzhou qui a fourni le modèle retenu : 130 centimètres, deux à trois heures d'autonomie avant recharge. Lors d'une démonstration publique fin avril, le robot a poussé du cargo vers un tapis roulant positionné contre un appareil JAL, puis a salué un collègue à distance.

Alors certes, les gestes restent basiques, mais le protocole est progressif. Il s'agit d'abord d'analyser les zones dans lesquelles les robots peuvent opérer sans risque, enchaîner des cycles de vérification en conditions réelles, puis tendre vers une exploitation autonome.

Selon Yoshiteru Suzuki le président de JAL Ground Service, les équipes humaines garderont la main sur la gestion de la sécurité. Les deux partenaires prévoient par ailleurs d'élargir les missions des robots au nettoyage des cabines et à la conduite d'équipements de piste.