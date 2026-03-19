Mais cette nouvelle opportunité semble trop alléchante pour les acteurs du secteur : « Il y a 5 000 centres de données rien qu'aux États-Unis, et entre 800 et 1 000 nouveaux centres sont actuellement en cours de construction. Nous considérons donc qu'il s'agit là d'un marché important pour nous », explique Michael Subhan, directeur du développement chez Ghost Robotics. Quant aux humains, il leur restera au moins la supervision des écrans, pour l'instant…