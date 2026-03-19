À Shanghai, McDonald’s teste des robots humanoïdes en salle. Une expérimentation qui donne un aperçu très concret du futur de la restauration rapide.
Le futur de la restauration rapide prend parfois des airs de démonstration technologique. Dans un restaurant McDonald’s de Shanghai, des robots humanoïdes ont été déployés pour accueillir les clients et participer au service en salle. L’initiative ne signe pas encore l’arrivée d’un fast-food entièrement automatisé, mais elle montre à quel point les grandes chaînes observent de près les progrès de la robotique de service. Derrière l’effet vitrine, ce test pose une question simple : jusqu’où les machines peuvent-elles réellement s’intégrer dans un restaurant du quotidien ?
Des robots pour guider le client et assignés à des tâches simples
Le test mené par McDonald’s repose sur des robots fournis par l’entreprise chinoise Keenon Robotics. Sur les images diffusées en ligne, les humanoïdes apparaissent surtout dans des fonctions d’accueil : ils saluent les clients, fournissent quelques informations et contribuent à animer l’espace.
À leurs côtés, d’autres robots, moins spectaculaires mais plus directement utiles, assurent le transport des plateaux et la récupération de certains déchets. On est donc encore loin d’un robot capable de prendre une commande complexe, gérer un imprévu en cuisine ou remplacer un équipier polyvalent pendant tout un service.
Cette phase d’expérimentation a malgré tout une portée symbolique forte. Elle montre que les robots humanoïdes commencent à sortir des laboratoires ou des salons professionnels pour apparaître dans des lieux grand public, au contact direct des consommateurs.
Derrière ce test, de vraies inquiétudes
Ce test intervient dans un contexte particulier en Chine, où certaines entreprises peinent à recruter sur des postes répétitifs, alors même qu’une partie des jeunes actifs rencontre des difficultés d’insertion sur le marché du travail. La robotisation est donc observée à la fois comme une réponse possible à la pénurie de main-d’œuvre et comme une source potentielle d’inquiétude sociale.
Pour McDonald’s, l’enjeu immédiat n’est sans doute pas de remplacer massivement les employés, mais plutôt d’évaluer la place que ces machines pourraient occuper dans l’expérience client. Dans un premier temps, les robots peuvent servir d’assistants visibles, capables de divertir, orienter ou fluidifier certaines tâches simples en salle.
Le scénario le plus crédible à court terme reste celui d’une cohabitation. Les humains conservent la main sur la majorité des opérations, tandis que les robots prennent en charge des missions répétitives ou à faible complexité. Mais même limitée, cette présence dans un restaurant aussi emblématique montre que la robotique de service n’est plus une simple projection futuriste. Elle commence, doucement, à prendre place dans le décor.