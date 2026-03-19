Le test mené par McDonald’s repose sur des robots fournis par l’entreprise chinoise Keenon Robotics. Sur les images diffusées en ligne, les humanoïdes apparaissent surtout dans des fonctions d’accueil : ils saluent les clients, fournissent quelques informations et contribuent à animer l’espace.

À leurs côtés, d’autres robots, moins spectaculaires mais plus directement utiles, assurent le transport des plateaux et la récupération de certains déchets. On est donc encore loin d’un robot capable de prendre une commande complexe, gérer un imprévu en cuisine ou remplacer un équipier polyvalent pendant tout un service.

Cette phase d’expérimentation a malgré tout une portée symbolique forte. Elle montre que les robots humanoïdes commencent à sortir des laboratoires ou des salons professionnels pour apparaître dans des lieux grand public, au contact direct des consommateurs.