Roger_Pimpon

On parle là de publicité … de la #### pour le cerveau. Une nuisance tellement ancrée dans notre quotidien qu’on en mesure pas la portée (et pour un très grand nombre de personnes, les nouvelles générations notamment, cela ne pose pas de problème (cf succès des offres de streaming avec pub pour gratter 5€)). Vecteur de flux d’argent absolument odieux pour plein d’acteurs du milieu.

Point positif de l’I.A (qui dans ce secteur va clairement s’imposer. Tout ce bruit …) : démocratisation des moyens de production. Ce n’est plus quelques grosses agences qui vont s’accaparer le business. On va répartir un peu le gain. Point négatif: démultiplication des moyens de nuisances. On va pouvoir produire ces horreurs à la pelle. On peut ce qu’on a déjà vécu avec l’arrivée de Youtube et des influenceurs (qui objectivement sont pas plus (et pas moins) nuisibles que n’importe quelle star de foot ou cinoche qui se vend pour faire la promotion d’un produit (pour des montants … à vomir)).

Ce qui est fou, c’est que les gens pensent que la pub rend les choses gratuites. Or l’équation économique doit rester équilibrée. Ce que l’on ne paye pas directement en acceptant de la pub, on le paye indirectement dans le produit mis en avant.