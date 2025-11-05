Intitulé « Create Real Magic », le nouveau spot de Coca-Cola a été conçu à l’aide d’un ensemble d’outils d’IA générative pour produire les visuels, les personnages et une partie de la narration. La vidéo, censée illustrer la créativité des fans et la magie du partage, montre une série d’œuvres festives générées par le public à partir de prompts sur une plateforme dédiée.

Mais le rendu final a rapidement été qualifié de « slop », un terme désormais couramment utilisé pour désigner les productions visuelles artificielles, perçues comme creuses et impersonnelles. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont dénoncé le caractère « sans âme » du spot, certains reprochant à Coca-Cola de sacrifier l’émotion au profit de la technologie.

Malgré cette nouvelle vague de critiques, la marque assume pleinement sa démarche. Elle y voit une façon d’impliquer le public et de moderniser son image en s’appuyant sur l’IA générative. Une position qui divise sérieusement auprès du grand public.