Le géant américain persiste et signe : pour la deuxième année consécutive, Coca-Cola mise sur l’intelligence artificielle pour son spot de Noël. Une campagne censée célébrer la magie des fêtes, mais qui provoque à nouveau une levée de boucliers sur les réseaux sociaux.
Les publicités de Noël de Coca-Cola font partie du paysage culturel depuis des décennies. Du célèbre camion rouge à l’ours polaire emblématique, la marque a longtemps incarné la chaleur et la nostalgie des fêtes. Mais cette année encore, le ton a changé : l’entreprise a choisi de confier la création de sa campagne à l’intelligence artificielle, malgré la vive controverse provoquée par son précédent essai en 2024. Et le résultat ne semble toujours pas convaincre les internautes.
Les ours de Noël à la sauce IA : la pub Coca-Cola de Noël fait une nouvelle fois polémique
Intitulé « Create Real Magic », le nouveau spot de Coca-Cola a été conçu à l’aide d’un ensemble d’outils d’IA générative pour produire les visuels, les personnages et une partie de la narration. La vidéo, censée illustrer la créativité des fans et la magie du partage, montre une série d’œuvres festives générées par le public à partir de prompts sur une plateforme dédiée.
Mais le rendu final a rapidement été qualifié de « slop », un terme désormais couramment utilisé pour désigner les productions visuelles artificielles, perçues comme creuses et impersonnelles. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont dénoncé le caractère « sans âme » du spot, certains reprochant à Coca-Cola de sacrifier l’émotion au profit de la technologie.
Malgré cette nouvelle vague de critiques, la marque assume pleinement sa démarche. Elle y voit une façon d’impliquer le public et de moderniser son image en s’appuyant sur l’IA générative. Une position qui divise sérieusement auprès du grand public.
Coca-Cola assume son spot, le public reste dubitatif
Face aux réactions négatives, Coca-Cola reste inflexible. Dans un communiqué, l'entreprise derrière la célèbre boisson sucrée affirme vouloir « célébrer la créativité humaine amplifiée par l’intelligence artificielle ». L’entreprise met en avant la participation de milliers de fans qui ont contribué à créer des images et des messages via sa plateforme « Create Real Magic », revendiquant ainsi une campagne « collaborative et inspirante ».
Un discours rodé qui sent bon le marketing, mais pour de nombreux observateurs, cette approche illustre surtout les dérives d’une publicité de plus en plus déshumanisée. L’an dernier déjà, la première campagne de Noël générée par IA de Coca-Cola avait été tournée en dérision pour ses visuels étranges et son absence d’émotion. En reproduisant la même stratégie, la marque prend le risque de répéter les erreurs du passé, dans une période des fêtes où le public cherche avant tout l'authenticité et la chaleur humaine.
Reste à savoir si Coca-Cola parviendra, malgré tout, à transformer cette polémique en coup marketing, ou si cette nouvelle offensive numérique ne fera qu’éloigner un peu plus la marque de l’esprit de Noël qu’elle a longtemps incarné.