Google a indiqué que cette publicité serait diffusée tout d'abord à la télévision, avant d'être portée sur les plateformes numériques et dans les salles de cinéma. Une version spéciale sur le thème de Noël suivra prochainement. Voilà qui n'est pas sans rappeler le bad buzz engendré en fin d'année dernière par Coca-Cola et sa publicité de Noël élaborée à grand renfort d'IA.

Fait notable, le spot proposé par Google ne comporte aucune mention indiquant l’usage de l’intelligence artificielle. En revanche, la vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise inclut bien l’avertissement de la plateforme signalant un contenu modifié ou synthétique, avec la mention : « Le son ou les images ont été modifiés de manière significative ou générés numériquement ».