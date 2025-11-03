Une dinde qui dégaine son smartphone Android pour effectuer une recherche sur Google AI, non ce n'est pas le contrecoup de votre soirée ce week-end, c'est le sujet d'une récente publicité diffusée par le géant américain, laquelle a été réalisée à partir de l'IA générative Veo 3.
L’intelligence artificielle générative révolutionne la création de contenu, transformant la manière dont textes, images et vidéos sont produits. De plus en plus sophistiquée, elle s’impose dans le secteur audiovisuel, permettant aux marques et créateurs de générer des vidéos réalistes, personnalisées et à grande échelle, redéfinissant ainsi (et de manière souvent très discutable) les frontières entre technologie, créativité et communication.
Une publicité pour l'IA de Google, réalisée par l'IA de Google
Chez Google, un nouveau spot publicitaire vient d’être diffusé pour promouvoir les capacités de la recherche Google AI, soutenue par l’intelligence artificielle. Inspiré de l’univers de Chicken Run, le film promotionnel met en scène une dinde effectuant une recherche sur son smartphone Android.
Fidèle à sa philosophie d’innovation, Google a choisi de concevoir cette publicité en s’appuyant sur Veo 3, son outil d’IA générative vidéo. Ce dernier a servi de base créative avant que le rendu final ne soit, selon l’entreprise, affiné et doublé par des acteurs. Il ne s’agit donc pas encore d’une publicité entièrement conçue par l’IA, mais plutôt d’une collaboration entre technologie et savoir-faire humain.
Le public se fiche de savoir si une publicité a été créée avec l'IA selon Google
Le vice-président de Google Creative Lab, Robert Wong, explique : « Les professionnels du milieu du marketing sont obsédés par l’IA. Ils disent : « tiens, je vais utiliser l’IA pour me faire bien voir de mon patron ». Les consommateurs se fichent de savoir si une publicité a été créée avec de l’IA ou non. »
Google a indiqué que cette publicité serait diffusée tout d'abord à la télévision, avant d'être portée sur les plateformes numériques et dans les salles de cinéma. Une version spéciale sur le thème de Noël suivra prochainement. Voilà qui n'est pas sans rappeler le bad buzz engendré en fin d'année dernière par Coca-Cola et sa publicité de Noël élaborée à grand renfort d'IA.
Fait notable, le spot proposé par Google ne comporte aucune mention indiquant l’usage de l’intelligence artificielle. En revanche, la vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise inclut bien l’avertissement de la plateforme signalant un contenu modifié ou synthétique, avec la mention : « Le son ou les images ont été modifiés de manière significative ou générés numériquement ».
Source : 9to5Google