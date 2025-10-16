Avec cette mise à jour, Google promet une meilleure “prompt adherence”, autrement dit une capacité accrue à suivre fidèlement les instructions fournies par l’utilisateur. Le modèle s’appuie désormais sur des images “ingrédients” ajoutées au texte pour affiner les résultats et produire des séquences plus proches de l’intention initiale.

Grande nouveauté : Veo 3.1 peut générer de la vidéo et de l’audio simultanément à partir d'images fixes, ce qui n’était pas possible sur la version précédente. L’outil devient ainsi capable de créer des clips complets, avec ambiance sonore et effets intégrés, directement à partir d’une image ou d’un prompt textuel.

Dans Flow, l’application d’édition vidéo de Google, cette évolution se traduit par l’apparition d’une fonction baptisée « Frame to Video ». Elle permet de télécharger une première et une dernière image, puis de laisser l’IA générer automatiquement la séquence intermédiaire. L’éditeur peut en outre ajouter du son, prolonger des scènes ou insérer des objets dans des vidéos déjà existantes.