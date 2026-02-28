Pour Burger King, « Patty » se veut une forme de coaching en convivialité destiné à accompagner les équipes. L’enseigne précise d’ailleurs continuer à affiner son modèle afin de mieux analyser, à terme, le ton employé lors des conversations. Les responsables de restaurant peuvent ensuite interroger l’assistant pour obtenir un aperçu rapide des performances de leur établissement.

Et ce n'est pas tout ! En effet, Patty (animé par OpenAI) permet de centraliser des données issues des commandes au drive, des équipements en cuisine, de la gestion des stocks et d’autres pans de l’activité. Par exemple, un employé peut interroger l'IA pour savoir combien de tranches de bacon sont nécessaires à l'élaboration de tel ou tel burger.

Avec son intégration, poussée, l'IA peut également avertir un manager de la panne d'une machine (la machine à glaces notamment) ou encore si un ingrédient est en rupture de stock.

En quelques minutes, le système se charge alors de retirer les produits concernés des menus, afin d'éviter, autant que possible, toute forme de frustration chez les clients.