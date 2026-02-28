Chez Burger King, aux Etats-Unis, on a fait appel à tout nouvel équiper, à savoir « Patty », une IA installée dans les casques utilisés par les équipes. Il se charge d'analyser en temps réel l'état des stocks, des machines… mais peut également évaluer la politesse du personnel.
Tandis que certains ne jurent que par McDonald's (qui offre actuellement des abonnements à Snapchat+), d'autres sont incapables de résister à l’odeur d’un Whopper grillé à la flamme ou au croustillant des frites dorées… Depuis des décennies, Burger King cultive son image de géant du fast-food, entre recettes généreuses et innovations marketing bien senties. Mais cette fois, l’enseigne ne mise pas sur une nouvelle sauce ou un burger éphémère, puisqu'elle s’attaque à un tout autre terrain, celui de l’intelligence artificielle.
L'IA s'invite chez Burger King
La célèbre chaîne américaine annonce en effet le lancement d’un assistant conversationnel dopé à l’IA, directement intégré aux casques utilisés par ses équipes en restaurant. Baptisé « Patty », ce chatbot vocal s’inscrit dans une plateforme plus large, nommée BK Assistant.
Son objectif ? Aider les employés en cuisine, tout en évaluant la qualité de leurs échanges avec les clients, notamment en matière de politesse.
Concrètement, après avoir rassemblé des retours de franchisés et de clients afin de définir des critères mesurables de courtoisie, le système a été entraîné à repérer certains mots et expressions clés comme « bienvenue chez Burger King », « s’il vous plaît » ou encore « merci ».
Un coach en convivialité ?
Pour Burger King, « Patty » se veut une forme de coaching en convivialité destiné à accompagner les équipes. L’enseigne précise d’ailleurs continuer à affiner son modèle afin de mieux analyser, à terme, le ton employé lors des conversations. Les responsables de restaurant peuvent ensuite interroger l’assistant pour obtenir un aperçu rapide des performances de leur établissement.
Et ce n'est pas tout ! En effet, Patty (animé par OpenAI) permet de centraliser des données issues des commandes au drive, des équipements en cuisine, de la gestion des stocks et d’autres pans de l’activité. Par exemple, un employé peut interroger l'IA pour savoir combien de tranches de bacon sont nécessaires à l'élaboration de tel ou tel burger.
Avec son intégration, poussée, l'IA peut également avertir un manager de la panne d'une machine (la machine à glaces notamment) ou encore si un ingrédient est en rupture de stock.
En quelques minutes, le système se charge alors de retirer les produits concernés des menus, afin d'éviter, autant que possible, toute forme de frustration chez les clients.