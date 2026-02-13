Snapchat et McDonald’s annoncent le lancement en France d’un partenariat inédit, qui va permettre aux membres du programme de fidélité McDo+ de convertir leurs points en un mois d’abonnement à Snapchat+. Et tant pis pour le burger gratuit ?
En fin d'année dernière, le groupe McDonald's était au coeur d'un bien vilain « bad buzz » avec sa traditionnelle publicité de Noël, intégralement générée par intelligence artificielle… De quoi susciter critiques et autres moqueries de la part des internautes. En ce début d'année 2026, le géant américain a décidé de s'associer à un acteur plutôt étonnant, lequel rejoint le programme de fidélité McDo+ : Snapchat.
Une collaboration historique entre McDonald’s et… Snapchat
Après un premier déploiement aux États-Unis, ce partenariat s’apprête désormais à traverser l’Atlantique. Il sera proposé en France du 16 février au 16 mars. Pendant cette période limitée, les membres du programme de fidélité McDo+ pourront échanger leurs points cumulés via l’application de McDonald's contre un mois d’abonnement à Snapchat+, la formule payante du célèbre réseau social.
Une opération promotionnelle taillée pour séduire un public jeune et connecté, au croisement de la restauration rapide et des services numériques.
En France, près de 14,5 millions d’utilisateurs ont déjà adopté l’application de McDonald's pour profiter du programme de fidélité McDo+. Les férus de Big Mac le savent, à la clé, des points cumulés à chaque commande, convertibles en produits offerts, avec des offres exclusives régulièrement renouvelées pour profiter tantôt d'un sandwich gratuit, tantôt d'un dessert. Un écosystème pensé évidemment pour fidéliser l’expérience client.
Un abonnement Snapchat+ à la place d'un burger gratuit ?
Dans quelques jours donc, plutôt que de craquer pour un hamburger gratuit (celui-là même que l'on dévore égoïstement en solo sur le parking, dans la voiture, avant de ramener la commande au foyer familial), on pourra donc troquer ses points McDo contre un mois d'abonnement à Snapchat+.
« Ce partenariat s’est imposé comme une évidence, nos marques partagent un ADN commun et une même proximité avec les jeunes générations. Il s’inscrit naturellement dans leurs centres d’intérêt et répond à leurs attentes », explique Jean-Guillaume Bertola, CMO McDonald’s France.
Pour bénéficier de l’abonnement Snapchat+, les utilisateurs du programme de fidélité McDo+ pourront, dès le 16 février, se rendre dans la section « Fidélité » de l’application et cliquer sur l’icône Snapchat+ sous « Exclusivités ».
Dès lors, ils pourront échanger 25 points afin de recevoir un code unique, à saisir via un lien dédié pour activer leur abonnement Snapchat+.
- Photos et vidéos éphémères.
- Filtres et effets créatifs.
- Messagerie instantanée privée.