Après un premier déploiement aux États-Unis, ce partenariat s’apprête désormais à traverser l’Atlantique. Il sera proposé en France du 16 février au 16 mars. Pendant cette période limitée, les membres du programme de fidélité McDo+ pourront échanger leurs points cumulés via l’application de McDonald's contre un mois d’abonnement à Snapchat+, la formule payante du célèbre réseau social.

Une opération promotionnelle taillée pour séduire un public jeune et connecté, au croisement de la restauration rapide et des services numériques.