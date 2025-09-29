Vous avez accumulé plus de 5 Go de Souvenirs sur Snapchat ? Vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie si vous voulez les garder.
Ayant profité des déboires de TikTok, Snapchat poursuit son évolution. Après avoir renoncé à remanier l'interface de la plateforme, ses équipes ont travaillé sur un outil de génération d'images boosté à l'IA, de nouvelles lunettes de réalité augmentée et la seconde version de Snap OS. Snapchat vient aussi de lancer des forfaits de stockage pour les Souvenirs. On vous explique.
Le stockage de Souvenirs devient payant sur Snapchat
En 2016, Snapchat a lancé l'option Souvenirs (« Memories » en anglais), qui permet aux utilisateurs de créer d'enregistrer et d'organiser de leurs Snaps et Stories préférés au sein de collections. Très appréciée, la fonctionnalité a permis l'enregistrement de plus d'1 billion de contenus. Snapchat ne pouvait, bien sûr, pas laisser passer une telle opportunité de booster son modèle économique.
L'équipe a donc, dans un récent article de blog, annoncé que le stockage de Souvenirs allait devenir payant. Elle propose désormais, pour les utilisateurs ayant accumulé plus de 5 Go de stockage, des forfaits démarrant au tarif de 1,99 dollars les 100 Go. D'autres options existent :
- 250 Go de stockage seront compris dans l'abonnement des utilisateurs Snapchat+ ;
- 5 To de stockage seront inclus dans le forfait des utilisateurs Platinum.
Du stockage temporaire pour faciliter la transition
Avec ces nouvelles formules, l'objectif est d'« aider les utilisateurs de Snapchat qui ont plus de 5 Go de souvenirs. » L'équipe indique également que ces forfaits serviront à financer l'amélioration de la fonctionnalité Souvenirs pour tous ceux qui l'utilisent.
Bien sûr, tout le monde n'a pas autant de Souvenirs sur son profil et cette offre ne concerne, en réalité, qu'une petite fraction des utilisateurs. Dans son communiqué, Snapchat précise notamment que « pour la grande majorité des utilisateurs de Snapchat, qui ont moins de 5 Go de souvenirs, rien ne changera. »
Si vous avez plus de 5 Go de Souvenirs stockés sur votre compte Snapchat, pas d'inquiétude : l'équipe a prévu une période de transition et stockera vos contenus temporairement durant 1 an. Vous aurez donc amplement le temps de vous décider sur l'abonnement payant ou de télécharger vos Souvenirs sur votre téléphone.
