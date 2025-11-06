Snap Inc., la société derrière Snapchat, a annoncé hier dans un communiqué de presse une nouvelle particulièrement intéressante : « Snap Inc. et Perplexity ont annoncé un partenariat visant à intégrer directement le moteur de réponse alimenté par l'IA de Perplexity dans Snapchat ». Dans ce cadre, Perplexity « versera 400 millions de dollars à Snap sur un an, sous forme d'espèces et d'actions. »