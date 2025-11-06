Snap et Perplexity AI ont forgé une fructueuse alliance. L'objectif ? Rendre la recherche IA incontournable au sein de l'appli Snapchat.
Snapchat vit une période de profondes transformations. Ce réseau social, qui a renoncé à sa refonte graphique pour éviter de froisser ses utilisateurs, a récemment trouvé une nouvelle manière de monétiser ses services.
L'intelligence artificielle fait également partie de sa nouvelle stratégie : après avoir lancé un chatbot IA et développé un générateur d'images, une nouvelle recherche IA devrait bientôt pointer le bout de son nez, et ce, grâce à un acteur bien connu.
Snapchat et Perplexity, une alliance qui vaut de l'or
Snap Inc., la société derrière Snapchat, a annoncé hier dans un communiqué de presse une nouvelle particulièrement intéressante : « Snap Inc. et Perplexity ont annoncé un partenariat visant à intégrer directement le moteur de réponse alimenté par l'IA de Perplexity dans Snapchat ». Dans ce cadre, Perplexity « versera 400 millions de dollars à Snap sur un an, sous forme d'espèces et d'actions. »
Le nouvel outil devrait permettre aux utilisateurs de poser toutes sortes de questions à l'intelligence artificielle et d' « obtenir des réponses claires et conversationnelles tirées de sources vérifiables. » Snap Inc. espère notamment que cette technologie rendra les interactions avec sa plateforme plus interactives et divertissantes.
Qu'y gagne Perplexity ? Grâce à cette alliance, la firme aura l'opportunité de toucher plus de 943 millions d'utilisateurs mensuels actifs localisés dans le monde entier. Elle percevra aussi, bien sûr, sa part de revenus associés.
De nombreux projets IA dans les tuyaux
Mais Snap Inc. voit déjà plus loin. Comme l'a expliqué son PDG, Evan Spiegel, « ce partenariat reflète notre vision commune du pouvoir de l'IA pour améliorer la découverte et la connexion sur Snapchat, et nous sommes impatients de collaborer avec d'autres partenaires innovants à l'avenir. »
Convaincue que l'intelligence artificielle va ouvrir de nouveaux horizons à son réseau social, la firme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère que son alliance avec Perplexity ouvrira la voie avec d'autres accords. Snap Inc. espère notamment que d'autres entreprises spécialisées en IA verront en Snapchat une opportunité d'interagir avec de nouvelles communautés.
L'objectif est aussi d'utiliser la puissance de cette technologie pour améliorer la plateforme : les questions posées par les utilisateurs à la nouvelle recherche IA devraient permettre aux développeurs de mieux les comprendre. Ils pourront ainsi améliorer et personnaliser plus facilement le réseau social.
Quand sera disponible cette nouvelle recherche IA ? Pour l'heure, aucune date précise n'a été dévoilée, mais le communiqué de presse laisse entendre qu'elle devrait être lancée au début 2026.
