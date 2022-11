"T'es naze, t'es moche" : Burger King fait peur à ses clients, mais c'est pour la bonne cause

L'un des messages les plus touchants que l'on retrouve sur Twitter est sans doute celui de @LaPtite_Artiste, qui dit avoir elle-même été victime de harcèlement et être, des années après, toujours en phase de guérison. « Votre truc de com', c'est de la merde. Je n'avais absolument pas besoin de me prendre ça dans la gueule. J'essaye de me changer les idées comme je peux et voilà. La prochaine fois que vous voulez faire un truc abstenez vous d'un coup tordu comme ça. Surtout que croyez moi, les coupables s'en foutent totalement de ce message », a-t-elle écrit, avant d'avouer avoir même cru qu'un ancien harceleur l'avait retrouvée.