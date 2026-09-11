Un étudiant contraint de déverrouiller son téléphone par reconnaissance faciale lors d'un contrôle anti-stupéfiants à l'aéroport de Cayenne a obtenu la suspension de son interdiction d'embarquer devant le tribunal administratif de la Guyane.
Souhaitant quitter la Guyane pour rejoindre Paris, un étudiant français a vu son voyage vers la métropole brutalement interrompu par une interdiction d'embarquer de cinq jours, décidée après un test urinaire contesté et une fouille musclée de son téléphone, à l'aéroport. Le jeune homme a été immobilisé, visage saisi pour débloquer son smartphone à l'aide de la reconnaissance faciale, et les enregistrements qu'il avait pu faire de l'altercation ont quasiment tous été supprimés. Ce dossier à la fois de police administrative, de biométrie et de liberté d'aller et venir, a rapidement été soumis au tribunal administratif de la Guyane, qui a tout aussi vite décidé, le 27 août 2026, de suspendre l'arrêté préfectoral. Une information Clubic.
Comment une interdiction d'embarquer à Cayenne a débouché sur une fouille de téléphone
Le 24 août 2026, Antonin*, étudiant en master 1 de génie civil, se présente à l'aéroport Félix Eboué de Cayenne, billet en poche pour Paris. Il est aussitôt happé à la suite de la mise en place du dispositif « 100% contrôle », instauré par le préfet de Guyane pour repérer les mules, ces individus qui transportent des stupéfiants vers l'Hexagone. Ce n'est donc pas un contrôle aléatoire ou ciblé, puisqu'en théorie, chaque passager de chaque vol vers la métropole est systématiquement interrogé sur l'objet de son voyage, les modalités d'achat de son billet et ses conditions de réservation, une forme de criblage de masse appliquée à tous, sans distinction préalable.
Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel pour ce type de dispositif. Mais les choses basculent lorsque les agents de la police aux frontières s'emparent de son téléphone. Selon le récit de l'étudiant, non contesté sérieusement par l'administration à l'audience, il aurait été physiquement immobilisé pour que son visage serve à déverrouiller l'appareil par reconnaissance faciale, un geste qui sur le papier court-circuite tout consentement actif de sa part.
Pire, le jeune Antonin affirme avoir enregistré les échanges avec les agents à leur insu. Ces derniers s'en seraient aperçus et auraient supprimé les fichiers audio de son téléphone, à l'exception d'un seul, probablement passé entre les mailles des filets des autorités. En fouillant l'appareil déverrouillé, les policiers exhument aussi l'historique d'un précédent voyage au Suriname, aussitôt présenté comme un indice de participation au trafic, ce qui montre au passage à quel point les données stockées sur un smartphone peuvent se retourner contre leur propriétaire.
Reconnaissance faciale sous contrainte : une faille juridique méconnue
Cette histoire de fouille dans le téléphone et d'accès aux données se pose régulièrement dans le débat public sur les libertés numériques, et ça pousse ici le juge administratif à se questionner. Contrairement à un code PIN, que le droit protège au nom du silence de la personne mise en cause, la biométrie faciale est une donnée physique, exploitable sans la moindre coopération active. Un visage, même immobilisé de force, suffit à ouvrir la porte de toutes nos données personnelles, qu'il s'agisse des messages, des photos, de l'historique de géolocalisation ou encore des applications bancaires.
Au tribunal, l'étudiant conteste également la fiabilité du test urinaire qui a justifié son interdiction d'embarquer. Il n'a jamais pu consulter les résultats, malgré sa demande explicite aux policiers. Ajoutons qu'à l'audience, aucune explication précise n'a été fournie par l'administration sur les conditions dans lesquelles ce test avait été réalisé, ni sur la manière dont il avait été conservé par la suite.
La préfecture de Guyane se retranche sur le terrain procédural. Elle dit que la requête, non manuscrite, serait irrecevable. Ce moyen de défense a été balayé net par la juge, d'autant plus que depuis un arrêté de 2018, l'inscription à Télérecours Citoyens (via un mot de passe d'au moins douze caractères mixant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), ou directement depuis FranceConnect, garantit une identification numérique fiable qui vaut signature légale. On voit ici que la dématérialisation de la justice repose, elle aussi, sur une architecture technique précise et opposable.
La justice tranche en faveur de la liberté d'aller et venir de l'étudiant
Saisie en urgence sur le fondement du référé-liberté, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane avait 48 heures pour statuer. Au moment de prendre sa décision, elle qualifie le dispositif « 100% contrôle » de simple mesure de police administrative, et non judiciaire, une distinction qui change tout le régime juridique applicable, notamment en matière de preuve.
Sur le fond maintenant, la magistrate constate que le récit de l'étudiant tient la route, avec une bourse de 550 euros par mois, un billet payé en plusieurs fois, un séjour de deux semaines en métropole dont il a détaillé précisément l'organisation. Rien, dans son profil ou son discours, ne trahit une incohérence susceptible d'éveiller les soupçons. Elle a rappelé aussi qu'un an plus tôt, l'étudiant avait déjà été empêché d'embarquer dans des circonstances similaires, sans qu'aucune poursuite n'en résulte. Sa garde à vue n'avait rien donné, et l'interdiction avait, à l'époque, déjà été annulée par un juge. Avec ce passif, l'administration se retrouve démunie : elle est incapable d'expliquer clairement comment le test urinaire a été réalisé, ni comment son résultat a été conservé jusqu'à l'audience. Faute de preuves concrètes à opposer aux arguments de l'étudiant, ce silence fait finalement pencher la décision en sa faveur.
Du coup, en empêchant cet étudiant de rejoindre la métropole, la préfecture a porté une atteinte grave, et surtout manifestement illégale, à sa liberté d'aller et venir. La juge a ainsi décidé de suspendre l'arrêté sans attendre. Le tribunal a en revanche refusé de faire payer l'État pour les frais de justice engagés. Une victoire en trompe-l'œil, donc, puisque cette décision ne répond à aucune des questions de fond soulevées par le dossier : jusqu'où la police peut-elle aller pour déverrouiller un téléphone par la force ? Le débat, lui, reste ouvert.
*son prénom a été modifié.