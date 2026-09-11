Sur le fond maintenant, la magistrate constate que le récit de l'étudiant tient la route, avec une bourse de 550 euros par mois, un billet payé en plusieurs fois, un séjour de deux semaines en métropole dont il a détaillé précisément l'organisation. Rien, dans son profil ou son discours, ne trahit une incohérence susceptible d'éveiller les soupçons. Elle a rappelé aussi qu'un an plus tôt, l'étudiant avait déjà été empêché d'embarquer dans des circonstances similaires, sans qu'aucune poursuite n'en résulte. Sa garde à vue n'avait rien donné, et l'interdiction avait, à l'époque, déjà été annulée par un juge. Avec ce passif, l'administration se retrouve démunie : elle est incapable d'expliquer clairement comment le test urinaire a été réalisé, ni comment son résultat a été conservé jusqu'à l'audience. Faute de preuves concrètes à opposer aux arguments de l'étudiant, ce silence fait finalement pencher la décision en sa faveur.