Signer un formulaire de consentement à la fouille de ses effets personnels suffit à autoriser l'exploitation des données de son téléphone. C'est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2026.
C'est une décision publiée au Bulletin qui va compter pour tous les justiciables. Un homme, mis en examen en Guyane pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, contestait l'exploitation de son téléphone Samsung Galaxy saisi lors d'une fouille. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi et posé une règle claire dans un arrêt du 19 mai 2026. Elle explique que le consentement écrit à la fouille des effets personnels couvre aussi les données personnelles contenues dans les téléphones saisis, et neutralise par la même occasion un argument tiré du droit européen.
Un Samsung saisi, des données exploitées et un mis en examen qui conteste
Dans l'affaire qui a abouti à cet arrêt de la Cour de cassation, nous sommes en Guyane, lors d'une enquête préliminaire, donc lors du stade où la police enquête encore, avant toute intervention d'un juge d'instruction. Un homme est soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs. Au moment de son interpellation, les enquêteurs lui présentent un formulaire. En le signant, il autorise la fouille de ses affaires personnelles et la saisie de tout ce qui pourrait servir à établir la vérité, c'est l'article 76 du code de procédure pénale. Il signe, mais ce qu'il n'avait peut-être pas mesuré, c'est la portée exacte de ce geste.
Dans ses affaires personnelles, les enquêteurs trouvent un Samsung Galaxy A2 Core noir éteint, sans numéro de téléphone actif. Un appareil discret, presque fantôme. Le suspect avait pourtant accepté de donner le code de son autre téléphone, mais pas celui-là. Les enquêteurs font alors appel à un expert technique en extraction de données, comme la loi les y autorise via l'article 77-1 du code de procédure pénale, pour percer les secrets numériques de l'appareil.
L'homme attaque donc la procédure devant la chambre de l'instruction (la juridiction chargée de contrôler la régularité des enquêtes) de la cour d'appel de Cayenne. Il dit que fouiller un téléphone, c'est comme perquisitionner un domicile, ça ne peut pas se faire sans un accord explicite et ciblé sur cet appareil précis. Or, il n'en a jamais donné. La chambre n'est pas convaincue et rejette sa demande. Le prévenu monte alors au niveau supérieur, c'est-à-dire jusqu'à la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français.
La Cour de cassation répond en deux temps et ferme la porte à tout recours
Devant la Cour de cassation, l'accusé évoque une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en octobre 2024 dans une affaire autrichienne. La CJUE, qui fait autorité sur l'interprétation du droit européen dans tous les États membres, avait établi qu'accéder aux données d'un téléphone dans le cadre d'une enquête pénale doit, en principe, être autorisé au préalable par un juge ou une autorité indépendante. Un argument sérieux, certes, mais qui va se heurter à un détail que l'accusé n'avait pas anticipé.
La Cour de cassation a donc répondu point par point. Le premier point, c'est qu'en signant le formulaire autorisant la fouille de ses affaires, l'homme a automatiquement donné son accord pour que tout ce qui s'y trouvait soit exploité, y compris les données stockées dans son téléphone. Pas besoin d'un consentement séparé pour chaque objet saisi. L'accord général couvre tout ce qui se trouvait dans ses affaires, sans exception.
La décision de la CJUE invoquée concernait des cas bien précis, où les autorités cherchaient à forcer l'accès à un téléphone contre la volonté de son propriétaire. Ici, la situation est exactement inverse, car l'accusé a signé. La Cour est claire, car dès lors qu'une personne a consenti, même de façon générale, la protection européenne ne s'applique pas. Pour les enquêteurs, c'est une confirmation bienvenue. Reste une question que cet arrêt laisse entière : combien de personnes signent ce formulaire en sachant vraiment ce à quoi elles consentent ?