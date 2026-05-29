Dans l'affaire qui a abouti à cet arrêt de la Cour de cassation, nous sommes en Guyane, lors d'une enquête préliminaire, donc lors du stade où la police enquête encore, avant toute intervention d'un juge d'instruction. Un homme est soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs. Au moment de son interpellation, les enquêteurs lui présentent un formulaire. En le signant, il autorise la fouille de ses affaires personnelles et la saisie de tout ce qui pourrait servir à établir la vérité, c'est l'article 76 du code de procédure pénale. Il signe, mais ce qu'il n'avait peut-être pas mesuré, c'est la portée exacte de ce geste.