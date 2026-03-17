Alors que certains pensaient le secret des sources menacé, la décision prise ce mardi 17 mars 2026 par la Cour de cassation tombe à point nommé pour la liberté de la presse. L'arrêt de la chambre criminelle de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire impose désormais un contrôle judiciaire préalable avant toute exploitation des appareils numériques d'un journaliste, même saisis dans un lieu public. Le téléphone portable et l'ordinateur d'un reporter ne sont plus de simples objets aux yeux de la loi.