[Info Clubic] Un ingénieur français, détaché aux États-Unis, a été licencié pour avoir accédé à des technologies militaires contrôlées sans licence valide. Les enquêteurs ont découvert de sacrées choses sur son téléphone professionnel.
Dans l'État du Mississippi, au sein d'une filiale américaine spécialisée dans les parachutes militaires, un ingénieur qualité français était soumis à l'une des réglementations les plus strictes qui soit en matière d'accès aux technologies de défense. Mais il a choisi de l'ignorer, entre des plans classifiés envoyés via Facebook Messenger, des recherches pornographiques sur son téléphone professionnel pendant les heures de travail, et une tentative d'effacement de données via WhatsApp la veille d'une audition. Licencié, la cour d'appel de Paris a pu se prononcer sur son cas dans un arrêt du 26 février 2026, consulté par Clubic.
Un détachement au Mississippi qui a viré au cauchemar
En 2016, une entreprise française spécialisée dans les technologies de défense comme les systèmes optiques, avioniques, logiciels militaires, dont le nom commence par un « S » (on respecte le fait qu'elle ne soit pas nommément citée dans l'arrêt), recrute Laurent* comme ingénieur qualité. Deux ans plus tard, ce dernier est promu responsable qualité de la division parachutes. En 2019, il part une première fois dans le Mississippi, dans la filiale américaine du groupe qui fabrique des parachutes destinés à l'armée américaine. En février 2020, il y retourne, cette fois comme responsable des opérations.
Pour travailler sur des équipements militaires aux États-Unis, il faut une autorisation individuelle délivrée par les autorités américaines, ce qu'on appelle une licence EAR (Export Administration Regulations), du nom de la réglementation fédérale qui encadre l'exportation des technologies sensibles à double usage, civil et militaire. Laurent le sait bien, puisqu'il en avait déjà obtenu une lors de sa première mission en 2019. Le souci, c'est qu'elle avait expiré en même temps que cette mission, fin décembre 2019. La nouvelle ne lui sera accordée que le 14 avril 2020, soit près de deux mois après son arrivée sur site.
Deux mois séparent donc son arrivée sur site de l'obtention de sa licence. Dans l'intervalle, le 21 février 2020, l'ingénieur signe un engagement écrit et reconnaît ne pas avoir le droit d'accéder aux zones contenant des équipements militaires classifiés. Il s'y interdit formellement tant que les autorités américaines ne l'y autorisent pas. Le Français sait donc où est la ligne rouge. Mais il va pourtant la franchir.
Facebook Messenger, WhatsApp et téléphone professionnel, un triptyque qui l'a condamné
Sa société lui a reproché plusieurs choses. Le premier grief est assez sérieux. Pendant les deux mois où il n'avait pas encore sa licence, Laurent aurait fait pression sur des collègues et des stagiaires pour qu'ils lui transmettent des informations militaires classifiées (EAR) auxquelles il n'avait légalement pas accès. Plusieurs salariés l'ont attesté sous anonymat, certes, mais avec suffisamment de précision pour convaincre la cour. Des e-mails professionnels reçus durant cette période sont d'ailleurs venus confirmer leurs témoignages.
Deuxième reproche, plus surprenant, Laurent a utilisé Facebook Messenger pour échanger avec une collègue des photos et des plans techniques détaillés de composants de parachutes militaires, des documents pourtant soumis à autorisation fédérale. Envoyer ce type d'informations ultra-sensibles depuis une application grand public pas franchement réputée pour sa haute sécurité, accessible à n'importe qui, constitue une faute évidente. D'autant que la charte informatique du groupe, signée par l'ingénieur en 2018, était formelle : les échanges professionnels sensibles doivent exclusivement passer par les outils sécurisés de l'entreprise.
Enfin, et ce sera le troisième grief, entre août et novembre 2020, Laurent a effectué 3 501 recherches sur des sites pornographiques ou de prostitution depuis son téléphone professionnel, pendant ses heures de travail. Il y a également téléchargé 21 images et 3 vidéos de même contenu. Mais c'est la suite qui aggrave tout, car le 23 novembre 2020, le jour même de sa seconde audition par les enquêteurs, il envoie des messages WhatsApp à une proche pour lui demander de l'aider à effacer son téléphone. L'appareil lui sera réclamé officiellement dès le lendemain.
L'employeur avait-il le droit d'accéder aux messages de l'ingénieur ? Oui, et voici pourquoi
Après avoir pris connaissance des griefs, Laurent a choisi d'attaquer la forme, plutôt que le fond. Il a demandé à la justice d'écarter les deux rapports d'enquête produits par son employeur, au motif qu'il n'avait pas été prévenu de l'existence de cette enquête, qu'il n'avait pas pu se faire accompagner d'un avocat lors de son audition, et que toute cette procédure n'aurait été montée, selon lui, que pour masquer le retard de l'entreprise dans le dépôt de sa demande de licence.
La cour n'a pas été convaincue. Elle a rappelé qu'une enquête interne menée par une entreprise n'a rien d'une procédure judiciaire. Un employeur n'est en effet pas obligé d'en informer le salarié à l'avance, ni de lui proposer l'aide d'un avocat. Sur la question des messages consultés (WhatsApp, Messenger, e-mails professionnels), la réponse des magistrats est tout aussi nette. Dès lors qu'ils transitaient par des outils fournis par l'entreprise et qu'ils n'étaient pas explicitement marqués comme « personnels », l'employeur avait parfaitement le droit d'y accéder.
Le 26 février 2026, la cour d'appel de Paris a donc confirmé en tous points la décision rendue en première instance. Le licenciement pour faute grave a bien été validé, et l'ingénieur repart sans rien. Ses demandes d'indemnités (56 872 euros pour licenciement sans cause réelle et 113 744 euros pour brutalité de la rupture) ont été rejetées. Pire, Laurent doit même payer les frais de justice liés à la procédure d'appel, ainsi qu'une somme de 1 000 euros directement versée à son ex-employeur.
*nous avons volontairement changé le prénom de la personne concernée.