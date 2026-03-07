Pour travailler sur des équipements militaires aux États-Unis, il faut une autorisation individuelle délivrée par les autorités américaines, ce qu'on appelle une licence EAR (Export Administration Regulations), du nom de la réglementation fédérale qui encadre l'exportation des technologies sensibles à double usage, civil et militaire. Laurent le sait bien, puisqu'il en avait déjà obtenu une lors de sa première mission en 2019. Le souci, c'est qu'elle avait expiré en même temps que cette mission, fin décembre 2019. La nouvelle ne lui sera accordée que le 14 avril 2020, soit près de deux mois après son arrivée sur site.