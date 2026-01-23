Même en appliquant les critères plus souples de la Convention européenne des droits de l'homme, la plus haute juridiction française de l'ordre judiciaire est restée inflexible. Pour bénéficier de l'excuse de bonne foi en tant que lanceur d'alerte, encore faut-il avoir vérifié sérieusement ses accusations. Or, les documents fournis par Régis pour justifier ses propos, notamment des courriers de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) mentionnant des rappels de produits, datent d'avril 2021 et juillet 2020. Soit plusieurs mois après sa publication de décembre 2019. Impossible, donc, de prouver qu'il disposait d'éléments fiables au moment des faits.