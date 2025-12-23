Anthony Legros, le responsable de la plateforme, se réjouit presque de la simplicité inhabituelle du dossier. « C'est plutôt cool, pour une fois, pas besoin de se faire des nœuds au cerveau avec illicite, pas illicite, peut-être bien que oui, peut-être bien que non… Un juge a fait le job ! » Les contenus visés disparaissent rapidement, et un commentaire explique publiquement la censure aux internautes, décision judiciaire à l'appui. Tout est transparent.