Un cadre, qui fut licencié pour avoir été en état d'ébriété sur un salon professionnel, a réclamé en parallèle le paiement de plusieurs années d'heures supplémentaires, en s'appuyant notamment sur des données issues des outils informatiques de son entreprise. Mais son ex-employeur a mandaté des experts pour invalider ces éléments. Ces derniers ont procédé à une analyse forensique, épiant les métadonnées de l'ancien collaborateur. La cour d'appel de Rennes, qui a rendu son arrêt le 25 février 2026, a pris le parti du cadre.