Ciné-Mag repart de ce procès en appel sans rien obtenir, et avec une indemnité de 25 000 euros à verser à Netflix Inc., Netflix International BV et House of Tomorrow pour couvrir leurs frais de procédure en appel. Une issue qui montre que la règle fondamentale du droit d'auteur reste souvent mal comprise, et surtout sujette à interprétation. La loi ne protège pas systématiquement une idée, quelle que soit son originalité. Elle protège uniquement la manière dont cette idée est racontée et mise en forme.