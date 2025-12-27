C'est un revers pour la CNIL, et une victoire partielle pour Amazon. Près de deux ans après la sanction prononcée par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, le Conseil d'État a rendu son verdict le mardi 23 décembre 2025. L'amende au départ prononcée, dont le montant avait été fixé à 32 millions d'euros, est tombée à 15 millions d'euros. Les juges estiment que les trois indicateurs de surveillance pointés du doigt par le régulateur français ne constituent finalement pas des violations du RGPD. Une décision qui rebat les cartes sur les limites du contrôle des salariés.