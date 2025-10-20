Signé dans la plus grande discrétion, le décret n°2025-980 ordonne aux opérateurs de télécommunications la conservation massive de données de connexion. Le texte, qui va entrer en vigueur cette semaine, le mardi 21 octobre 2025 très exactement, est apparu dans le Journal officiel du 16 octobre. Plus précisément, le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui l'a signé, valide donc de fait le dispositif qui impose aux fournisseurs d'accès à Internet et aux plateformes en ligne de conserver pendant douze mois les données de trafic et de localisation des utilisateurs. De quoi relancer le débat sur la vie privée numérique.