Le principe est simple. Le téléphone reste physiquement dans les locaux de la police, sous scellés. Mais il est connecté à distance à des serveurs ultra-performants qui testent les combinaisons de codes à une vitesse folle. Synacktiv annonce un gain jusqu'à 93,8 % de temps économisé sur ces opérations de déchiffrement. Une fois l'appareil déverrouillé, REVEL·IO extrait toutes les données contenues, sans les analyser. Libre ensuite aux enquêteurs de les exploiter.