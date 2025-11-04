Sur des téléphones modifiés, vendus à prix d'or sur le marché noir, l'application AN0M est la vedette. Pour un abonnement mensuel, les criminels s'offrent le luxe d'une confidentialité qu'ils croient totale, finançant sans le savoir l'opération qui causera leur perte.

La diffusion est un chef-d'œuvre de manipulation. Les forces de l'ordre recrutent des informateurs et s'appuient, sans qu'ils le sachent, sur des barons du crime pour en faire la promotion. Le piège se referme en juin 2021 : plus de 800 arrestations dans 16 pays, des tonnes de drogues et des millions en liquide saisis. Le bilan de l'opération, baptisée Trojan Shield﻿, est spectaculaire.