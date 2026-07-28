Le 24 janvier 2025, Samuel Tunick atterrit à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il est orienté vers une inspection secondaire. Il ignore alors qu'un agent de la sécurité intérieure a diffusé, trois heures plus tôt, un signalement le présentant comme suspecté d'activités terroristes. En cause : son association supposée avec Defend the Atlanta Forest, un mouvement opposé à la construction d'un centre de formation policière surnommé "Cop City".

Pendant l'interrogatoire, les agents concentrent leurs questions sur des images d'abus sexuels sur mineurs. Selon The Guardian, qui rapporte l'affaire, Tunick demande quatre fois à parler à un avocat. Chaque demande est refusée. Aucun mandat n'est présenté, et ses droits ne lui sont pas notifiés. Il finit par communiquer un code d'accès à son téléphone. L'écran devient noir, clignote plusieurs fois, puis l'appareil redémarre. Les données viennent d'être effacées.

Ce code correspond à la fonction de mot de passe de contrainte de GrapheneOS, le système d'exploitation open source basé sur Android que Tunick avait installé sur son Google Pixel. Contrairement au code de déverrouillage habituel, cette combinaison alternative déclenche une réinitialisation immédiate de l'appareil. Le téléphone a tout de même été saisi. Les procureurs fédéraux ont ensuite inculpé Tunick pour destruction de biens dans le but d'empêcher une saisie légale, en vertu de l'article 2232(a) du code pénal américain, un texte rarement mobilisé dans ce type de dossier.