Google dispose des interfaces de programmation Play Integrity. Celles-ci sont utilisées notamment par les applications bancaires pour vérifier l'intégrité d'un appareil. Ce système contrôle si le téléphone tourne sur une version d'Android certifiée par Google et si son bootloader est verrouillé. De son côté, GrapheneOS est bloqué par ce mécanisme, non pour des raisons techniques, mais parce qu'il ne distribue pas Google Mobile Services, le pack de services exigé pour obtenir la certification Android.

Mais comme le souligne GrapheneOS, la situation est parfois très paradoxale. Des appareils Android n'ayant reçu aucune mise à jour de sécurité depuis dix ans peuvent passer ce contrôle, quand un système alternatif réputé plus sécurisé est rejeté. D'emblée, l'argument de la sécurité ne tient donc plus vraiment. Rappelons par ailleurs que les restrictions de Google sur les ROM personnalisées pour Pixel avec Android 16, comporte des obligations commerciales. Or, les projets alternatifs ne peuvent pas, ou ne veulent pas, les respecter.

La situation se complique encore du côté des institutions. L'Union européenne pousse l'adoption de Play Integrity et d'App Attest d'Apple pour des usages comme la vérification d'identité, les paiements numériques ou le contrôle de l'âge. Au lieu de freiner ces pratiques, les gouvernements les valident et participent à leur diffusion.