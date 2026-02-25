Le premier cas cible un chercheur invité par un ancien doctorant établi à l'étranger. Des réunions non prévues lui sont imposées avec des experts non identifiés. Ces derniers lui proposent une collaboration avec même une somme de plusieurs milliers d'euros en espèces. Mais, il refuse. Le jour de son départ, son ordinateur disparaît de ses bagages - une méthode qui permet d'en extraire le contenu sans contrainte légale.

Le second cas se passe à l'aéroport : un chercheur est contraint de laisser son téléphone déverrouillé pendant un contrôle douanier prolongé. À sa sortie, il s'aperçoit que la double authentification de ses comptes a été désactivée. Un inconnu s'est même connecté à sa messagerie. Mais en plus, des appareils non identifiés se sont connectés en Bluetooth à son téléphone.

Dans le troisième cas, un dirigeant de startup invité après avoir remporté un concours à l'étranger est filmé sans consentement. Sa chambre d'hôtel et ses bagages sont fouillés et son téléphone a été brièvement manipulé par un inconnu lors d'une soirée. Sensibilisé par la DGSI avant le voyage, il n'avait emporté qu'un téléphone vierge de données. Les tentatives ont toutes échoué.