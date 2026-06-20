Pour Sirius Space, l'aventure guyanaise a débuté par un étonnant jeu de chaises musicales logistique. À l'origine, c'est la start-up MaiaSpace qui devait occuper la dernière place du site Diamant, aussi appelé ELM (Ensemble de Lancement Multi-lanceurs), qui au Centre spatial est une zone de tir partagée où plusieurs fusées privées cohabitent en mutualisant les infrastructures de base comme la route, l'électricité ou le stockage d'oxygène liquide. Mais en déménageant finalement vers l’ancien pas de tir Soyouz, MaiaSpace a libéré un emplacement au sein de cet espace réservé aux petits lanceurs. Une occasion en or immédiatement saisie par la commission du CNES pour y installer le projet prometteur de Sirius Space.