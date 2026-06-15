Pour la cour, l'image litigieuse dont nous parlions au début se trouvait bien dans le téléphone du salarié depuis le début du mois de décembre, et a été envoyée cette nuit-là, en dehors de l'entreprise et hors du temps de travail. Mais il est assez difficile de s'en faire une certitude, puisque le piratage a été signalé par Enzo avant même sa convocation, et seuls trois des vingt-quatre destinataires s'en sont plaints. Donc faute de certitude sur l'envoi volontaire, le doute profite au salarié, et licenciement est toujours considéré sans cause réelle et sérieuse, comme a pu le dire le jugement prud'hommales de première instance auparavant.