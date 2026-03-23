Licenciée pour faute grave après avoir copié des données d'entreprise sur une clé USB personnelle, une salariée vient d'être déboutée en appel à Montpellier.
INFO CLUBIC – La cour d'appel de Montpellier a, dans un arrêt du 11 mars 2026, renversé un jugement prud'homal qui donnait pourtant gain de cause à une dessinatrice biterroise licenciée pour faute grave. Parmi les éléments décisifs retenus par les magistrats, nous allons évoquer l'usage d'une clé USB personnelle qui a permis de copier des données confidentielles, avant un historique soigneusement effacé. Comme quoi, en matière de données sensibles au travail, un seul geste peut tout faire basculer.
Une dessinatrice licenciée pour faute grave, qui avait gagné en première instance
Cette affaire qui a fini devant la cour d'appel de Montpellier débute en novembre 2013, quand une dessinatrice de nationalité roumaine est recrutée en CDI dans un cabinet d'architectes de Béziers. La relation professionnelle tient bon pendant près de sept ans, avant de se fissurer brutalement en mars 2020, début du premier confinement. L'employeur lui adresse un avertissement pour des retards répétés. Dans le détail, ce sont trois matins de suite, où elle a pointé à 9h17, 9h32 puis 9h18, alors que ses nouveaux horaires lui imposaient d'être au bureau à 9h00 pile.
À partir de l'été 2020, les incidents se multiplient à un rythme qui va tout précipiter. Le 4 septembre, la salariée quitte son poste sans autorisation. Le 18, une violente altercation éclate avec la gérante sur le parking de l'agence. Le 22, elle est surprise en train de consulter des dossiers confidentiels qui ne la concernaient pas. Et donc, l'employeur convoque la salariée le 9 octobre à un entretien préalable, une procédure qui précède obligatoirement tout licenciement, et la suspend dans l'attente. Le 23 octobre, le couperet tombe : licenciement pour faute grave.
La salariée ne l'entend pas de cette oreille et saisit le conseil de prud'hommes de Béziers dès novembre 2020. En mars 2023, après près de trois ans de procédure, il lui donne entièrement raison, à savoir que l'avertissement de 2020 est annulé, le licenciement jugé injustifié. L'employeur est condamné à lui verser plus de 26 000 euros, dont 15 729 euros au titre du licenciement abusif.
La clé USB qui a tout fait basculer en appel
Mais la société, qui refuse de payer, fait appel de la décision en avril 2023. Et cette fois, le résultat est radicalement différent. Les mêmes preuves, autrement dit les témoignages de collègues, l'audit informatique, le constat d'huissier, qui n'avaient pas suffi à convaincre les prud'hommes, emportent cette fois pleinement la conviction des magistrats de la cour d'appel de Montpellier.
Et le tournant du dossier, c'est une clé USB. Le 26 septembre 2020, un audit informatique, qui est une vérification technique approfondie des activités sur les postes de travail, révèle que la salariée a branché sa propre clé USB sur son ordinateur professionnel et y a copié des fichiers appartenant à l'entreprise, une pratique formellement interdite. Mais c'est un autre détail qui aggrave encore sa situation. Car oui, son historique de navigation internet s'arrête brutalement au 16 septembre, dix jours plus tôt, comme si quelqu'un avait volontairement effacé toute trace de son activité en ligne pour ne pas être rattrapé.
L'audit ne constitue iic pas la seule preuve à charge. Un prestataire extérieur travaillant régulièrement avec le cabinet témoigne avoir personnellement vu la salariée copier des fichiers sur sa clé USB, puis effacer son historique avant de partir. Sur l'altercation du 18 septembre, deux personnes confirment indépendamment les faits, plus précisément une salariée de la société, présente ce jour-là, et un fonctionnaire territorial qui passait par là par hasard et décrit une femme « très agressive par ses gestes », hurlant sur la gérante.
Données, clé USB et effacement de traces : les trois erreurs qui ont scellé l'affaire
La salariée tente de se défendre et affirme que si elle a utilisé une clé USB personnelle, c'est uniquement parce que le serveur de l'entreprise tombait régulièrement en panne, et à ce sujet, une ancienne collègue le confirme d'ailleurs par écrit. Mais les juges ne sont pas convaincus. Ils relèvent qu'elle n'a jamais démontré que les fichiers copiés faisaient partie de ses dossiers, et surtout, qu'elle n'a fourni aucune explication sur le geste le plus compromettant qu'est l'effacement soigneux de ses traces informatiques.
Pour la cour d'appel de Montpellier, ce n'est pas un seul écart qui justifie le licenciement, mais bien une accumulation de fautes. On les rappelle : quitter son poste sans autorisation malgré un avertissement récent, insulter violemment sa supérieure, fouiller des dossiers confidentiels, copier des données sur une clé USB personnelle et ignorer les consignes d'archivage de l'entreprise. Pris séparément, certains de ces actes auraient peut-être pu être discutés. Mais ensemble, ils forment aux yeux des juges un tableau suffisamment grave pour rendre toute poursuite de la relation de travail impossible.
Le renversement de situation est ainsi complet. La salariée, qui espérait toucher plus de 26 000 euros, repart sans un centime et se retrouve même condamnée à verser 500 euros à son ancien employeur, ainsi qu'à régler l'ensemble des frais de justice des deux procédures. Une issue qui rappelle qu'au bureau, les gestes numériques, comme brancher une clé USB, copier des fichiers, effacer un historique, laissent toujours des traces. Et ces traces, un jour, peuvent se retrouver entre les mains d'un juge.