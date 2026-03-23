À partir de l'été 2020, les incidents se multiplient à un rythme qui va tout précipiter. Le 4 septembre, la salariée quitte son poste sans autorisation. Le 18, une violente altercation éclate avec la gérante sur le parking de l'agence. Le 22, elle est surprise en train de consulter des dossiers confidentiels qui ne la concernaient pas. Et donc, l'employeur convoque la salariée le 9 octobre à un entretien préalable, une procédure qui précède obligatoirement tout licenciement, et la suspend dans l'attente. Le 23 octobre, le couperet tombe : licenciement pour faute grave.