Dans son arrêt du 6 mars 2026, consulté par Clubic, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu à s'exprimer sur le cas d'une entreprise varoise qui, dix ans plus tôt, avait changé de logiciel de gestion et transféré ses données vers de nouveaux serveurs. Les anciens, mal sécurisés, sont restés branchés au réseau, et des bulletins de salaire confidentiels y dormaient, accessibles sans le savoir. Trois ans plus tard, un collègue a découvert les documents tout à fait par hasard. Mais il en a découlé de la jalousie, des altercations, un licenciement et un passage devant le tribunal, jusque devant la cour d'appel aixoise.