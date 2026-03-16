La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, consulté par Clubic il y a quelques jours, sur un dossier débuté en janvier 2020, lorsque la police a appris à un groupe français que son site e-commerce était piraté depuis six mois. Des millions de données clients ont été volées, et personne dans l'entreprise n'a réagi. Un directeur général adjoint fut licencié pour faute grave. La justice a dû s'exprimer sur la dure question de la responsabilité, qui ouvre une jurisprudence sur les cadres dirigeants qui détiennent une délégation de pouvoir en matière de cybersécurité.