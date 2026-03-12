Don't Go to the Police dépasse largement le film de commande. Et s'il n'explore pas suffisamment le traitement légal et la relation avec les autorités qu'ont, parfois dans le flou pour le grand public, les acteurs touchés, le contenu s'adresse à tous. Que vous soyez patron d'un cabinet comptable, DSI d'un grand groupe ou monsieur et madame Tout-le-monde, le film a le mérite de garder l'attention du public, tout en lui distillant les bons messages de pédagogie et d'hygiène numérique. Et trouver des acteurs frappés qui parlent des méfaits subis et de toute la pression qui en découle, cela reste rare, trop sans doute.