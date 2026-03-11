Les effets en cascade ont été immédiats. Plus de 1 200 cabinets d'expertise comptable ont perdu l'accès à leurs logiciels métiers, notamment ACD et RCA hébergés en mode SaaS chez Coaxis. Des établissements de soins ont également été coupés de leurs systèmes. Orange Cyberdefense estime que l'attaque a perturbé près de 350 000 entreprises au total.

Comment le ransomware a pu s'infiltrer ? Pour certains, il s'agissait de la faille CitrixBleed (CVE-2023-4966), laquelle affecte les équipements Citrix. Coaxis a néanmoins contesté cette hypothèse, pointant plutôt des identifiants volés par un infostealer sur des machines infectées, sans que l'utilisateur s'en aperçoive.