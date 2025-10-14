Depuis le début de l'année, le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) a traité 429 incidents. Si ce chiffre est similaire à l'année dernière, la nature de ces attaques s'est considérablement aggravée. On compte désormais 204 cas de cyberattaque "d'ampleur nationale" contre 89 en 2024. Parmi celles-ci, 18 ont été étiquetées "hautement significatives", soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente.​

L'attaque de Synnovis en juin 2024 a paralysé les services pathologiques des hôpitaux londoniens King's College et Guy's and St Thomas'.Plus de 10 000 rendez-vous médicaux et 1 710 interventions chirurgicales ont été annulés, avec un impact sur 300 millions de dossiers patients. KNP Logistics, entreprise de transport centenaire, a définitivement fermé ses portes en 2023 après qu'un mot de passe faible a permis au groupe Akira d'infiltrer ses systèmes et de réclamer une rançon estimée à 5 millions de livres, causant la perte de 700 emplois.

Au printemps dernier, des attaques coordonnées ont frappé simultanément les géants de la distribution Marks & Spencer. Le groupe a subi des pertes boursières de 300 millions de livres après une intrusion qui a paralysé ses commandes en ligne pendant des semaines, tandis que Co-op a vu ses rayons se vider et 65 millions de données clients compromises.

Plus récemment, le mois dernier, Jaguar Land Rover a subi l'une des cyberattaques les plus paralysantes de l'industrie britannique. L'entreprise a été forcée à l'arrêt complet de la production pendant six semaines avec des pertes estimées à 50 millions de livres par semaine. Le gouvernement britannique a déboqué un prêt d'urgence de 1,5 milliard de livres pour sauver les 200 000 emplois menacés dans la chaîne d'approvisionnement. Enfin, il y a tout juste deux semaines, l'incident de Collins Aerospace a provoqué des perturbations massives dans les aéroports européens, notamment Heathrow. Les compagnies aériennes ont dû remettre en place procédures manuelles d'enregistrement et subi des retards pendant plusieurs jours.