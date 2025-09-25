L'attaque d'Akira contre KnP s'est déroulée en deux étapes bien rodées que les chercheurs de Sophos ont documenté. Dans un premier temps, les attaquants récupèrent des identifiants de connexion compromis, notamment des mots de passe VPN faibles ou réutilisés, souvent volés par des logiciels malveillants. La seconde étape exploite la vulnérabilité CVE-2024-40711 dans le logiciel Veeam Backup & Replication. Cette faille permet l'exécution de code à distance via un mécanisme appelé désérialisation, donnant aux pirates la possibilité de créer des comptes administrateurs locaux et de déployer leurs ransomware Fog ou Akira. La CISA, l'agence américaine de cybersécurité, confirme d'ailleurs cette chaîne d'attaque.

Dans le cas de KnP, les cybercriminels ont pu deviner le mot de passe d'un employé sur un système accessible depuis Internet. Ce dernier n'était pas protégé par la double authentification. Les hackers ont donc pu déployer leur charge malveillante à travers toute l'infrastructure de l'entreprise. Les pirates n'ont pas seulement chiffré les données critiques : ils ont également détruit les sauvegardes et les systèmes de récupération d'urgence. Impossible, donc, d'effectuer une restauration sans payer la rançon.

La demande s'élevait à environ 5 millions de livres sterling, une somme que l'entreprise de transport ne pouvait pas réunir. L'équipe de crise mobilisée par l'assureur a qualifié la situation de "pire scénario possible" pour toute organisation. Les hackers avaient tout sous leur contrôle : serveurs, postes de travail, sauvegardes et sites de récupération. En quelques jours, les 500 camions étaient immobilisés et l'entreprise a mis la clé sous la porte.