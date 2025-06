Laurent_Marandet

La meilleure arme est d’avoir un serveur de fichiers Linux (et surtout pas Windows) avec système de fichiers BTRFS et de programmer des snapshots toutes les deux heures aux heures de travail.

Cela répond à la majorité des attaques, le reste est le job de la sauvegarde incrémentielle déportée et sur un serveur qui ne s’allume que pendant les horaires des sauvegardes (pour économiser l’électricité et minimiser l’exposition aux risques). Les snapshots windows sont écrasés par les ransomwares, ils ne servent donc à rien.

Il y a parfois des gens qui sont infectés, ne s’en rendent pas compte et partent en vacances, ensuite cela prend un temps fou de remonter la sauvegarde depuis l’internet quand il y a 20 TB.

Lorsque l’on s’en aperçoit très vite, la restauration du snapshot ne prend que quelques secondes.