Le ransomware LockBit passe en version 5.0 et cible les PC Windows et les serveurs Linux

Selon les experts d’Acronis, LockBit 5.0 reste largement basé sur le noyau de la version 4.0, avec les mêmes briques de chiffrement, mais le ransomware gagne en modularité et en vitesse. Le malware fonctionne sur Windows, Linux et ESXi, ce qui lui permet donc de viser à la fois les postes des employés, les serveurs, ainsi que les infrastructures de virtualisation. Les opérateurs revendiquent en particulier la prise en charge de toutes les versions de Proxmox, une solution de virtualisation open source répandue dans les entreprises et les hébergeurs.

Le mécanisme de chiffrement repose sur l’algorithme XChaCha20 pour verrouiller le contenu des fichiers de la victime, avec pour chaque élément une clé unique. Cette clé est ensuite chiffrée via Curve25519, une forme de cryptographie asymétrique. Concrètement, LockBit 5.0 parcourt les dossiers, chiffre les fichiers en parallèle via plusieurs threads, ajoute un bloc de métadonnées en fin de fichier (taille d’origine, clé chiffrée) et applique une extension aléatoire de 16 caractères, tout en déposant une note de rançon dans chaque répertoire.

La version Linux permet de régler le pourcentage de chaque fichier à chiffrer. Pourquoi ? Tout simplement pour gagner du temps tout en rendant les documents inutilisables. Sur ESXi, le binaire commence par vérifier, via la commande "vmware -v", qu’il tourne bien sur un hyperviseur VMware avant de cibler les fichiers des machines virtuelles dans le répertoire "/vmfs/". Il peut aussi arrêter des VM, ignorer certains identifiants et se dupliquer via fork pour continuer à chiffrer en tâche de fond.