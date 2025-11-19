L’enquête de Cisco Talos décrit un groupe qui exploite un service SMB vulnérable exposé en ligne, récupère des identifiants administrateur et étend sa présence dans l’infrastructure jusqu’à déployer le ransomware sur plusieurs machines. Les éléments sont exfiltrés avant le chiffrement et utilisés comme levier d’extorsion, les opérateurs n’hésitant pas à réclamer des montants à sept chiffres en bitcoin, puis publiés sur un site de fuite de données pour accentuer la pression sur les victimes tardant à payer.

Dans le détail, une fois le réseau infiltré, Kraken utilise des variantes spécifiques du ransomware pour Windows, Linux et ESXi. Le binaire Windows, un exécutable 32 bits en C++, s’appuie sur un jeu complet de paramètres en ligne de commande. Il peut cibler un chemin précis, différer son exécution, se limiter aux premiers mégaoctets des fichiers ou au contraire appliquer un chiffrement intégral. Sous le capot, il combine RSA 4096 bits et ChaCha20 pour chiffrer les données, tout en excluant certains dossiers système et binaires afin de maintenir le système suffisamment fonctionnel pour que la victime puisse communiquer avec les attaquants.

Les variantes Linux et ESXi prolongent cette approche en l’ajustant à l’infrastructure. Le binaire ELF identifie la plateforme qu’il infecte, reconnaît au passage les environnements ESXi, Nutanix, Ubuntu ou certains NAS Synology, puis s’exécute en mode daemon. Il dresse alors la liste des machines virtuelles et tente de les arrêter de force avant de chiffrer les fichiers. Un script de nettoyage vient conclure l’attaque en supprimant journaux, historique de commandes, binaire et script, afin de limiter au maximum les traces laissées sur le système.

Le point le plus singulier reste la capacité de Kraken à jauger les performances de la machine avant de chiffrer quoi que ce soit. Le ransomware mesure la vitesse de chiffrement qu’il peut atteindre et ajuste ensuite son mode opératoire (chiffrement complet ou partiel) afin de causer un maximum de dégâts en un minimum de temps, tout en évitant d'épuiser les ressources et d’alerter trop vite les équipes de sécurité.