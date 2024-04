Le ransomware HelloKitty renaît de ses cendres et balance des données de jeux vidéo et des clés de déchiffrement privées

En octobre 2023, Gookee/kapuchin0 a divulgué le créateur et le code source HelloKitty sur un forum de hackers. Ceci a alors sonné le glas des opérations. Le ransomware est alors rebaptisé HelloGookie et ne semble pas faire de nouvelles attaques ou de nouvelles victimes sous ce nouveau nom. Une fin inexplicable et des débuts plutôt timides pour ce gang pourtant aguerri qui a de quoi interroger les plus fines lames du cybercrime.





Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là et HelloGookie va divulguer des informations volées lors d'attaques plus anciennes contre CD Projekt Red et Cisco sur son nouveau site. Il y dévoile également quatre clés de décryptage privées pour une ancienne version du chiffreur du ransomware HelloKitty, qui pourraient permettre à certaines victimes de récupérer leurs fichiers gratuitement.

Un accès à des archives de feu HelloKitty qui a aussitôt alerté les chercheurs du site spécialisé 3xp0rt. Ils ont déclaré à BleepingComputer qu'ils étudiaient actuellement les clés pour déterminer avec quelles versions du chiffreur ils travaillaient. Une équation à plusieurs inconnues dont la principale reste le succès d'HelloGookie par rapport à son ancêtre.

Mais si la plupart de ces gangs avec pignon sur rue s'en prend à de grosses structures comme Cisco ou CD Projekt, il n'en reste pas moins que des organisations plus discrètes et plus modestes ciblent des proies à leur portée comme les particuliers. Il existe heureusement des outils pour vous prémunir de ces ransomwares qui peuvent piller vos données ainsi que votre compte en banque.