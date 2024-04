Le ransomware Akira a raflé 42 millions de dollars en rançon à "seulement" 250 organisations, selon le FBI

Si d'emblée, Akira fait écho au célèbre manga du non moins célèbre Katsuhiro Ōtomo, il fait surtout trembler le FBI, la CISA, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), Europol et le Centre national de cybersécurité des Pays-Bas (NCSC-NL).

Et pour cause, Akira est également le petit nom du gang du ransomware qui a réussi, en un an, à extorquer 42 millions de dollars à quelque 250 organisations à travers le monde. Dans un avis conjoint publié ce 18 avril 2024, les autorités américaines et européennes indiquent d'ailleurs qu'Akira continue d'avoir un impact sur « un large éventail d'entreprises et d'infrastructures critiques en Amérique du Nord, en Europe et en Australie ».